Con la decisione della Cassazione diventano definitive le condanne a boss e gregari arrestati nel blitz antimafia Talea che ha inferto un colpo ai clan di Resuttana e San Lorenzo di Palermo. La retata avvenne il 5 dicembre 2017 e ora la quinta sezione della Cassazione mette la parola fine sull’iter giudiziario.

I nomi dei condannati

I supremi giudici hanno confermato quasi interamente la sentenza della prima sezione della Corte di Appello. Tra i condannati in via definitiva c’è anche una donna-boss: Maria Angela Di Trapani, la moglie del superkiller Salvino Madonia, alla quale in appello erano stati inflitti quattro anni. Nell’elenco dei condannati pure Pietro Salsiera (14 anni), l’ex vigile del fuoco Giovanni Niosi (10 anni), Giuseppe Biondino (9 anni e 2 mesi), Filippo Bonanno (9 anni e 4 mesi), Antonino Catanzaro (2 anni e 8 mesi), Francesco Paolo Liga (10 anni e 4 mesi), Salvatore Lo Cricchio (8 anni, per lui è stata annullata la sentenza impugnata per valutare se concedergli la continuazione, come chiesto dai suoi legali), Francesco Lo Iacono (2 anni e 8 mesi), Corrado Spataro (11 anni e 8 mesi), Lorenzo Crivello (8 anni e 8 mesi), Ahmed Glaoui, Antonino La Barbera, Salvatore Ariolo (5 anni), Massimiliano Vattiato (8 anni e 2 mesi), Ignazio Calderone (4 anni), Stefano Casella e Antonino Tumminia (2 anni e 2 mesi). Per Casella annullamento della sentenza impugnata solo per valutare se concedergli le attenuanti generiche: deciderà la Corte d’appello. Per Pietro Salamone (10 anni) è stata annullata la sentenza solo per decidere se dargli un aumento di pena per la continuazione. Per Sergio Napolitano in appello era stata pronunciata una condanna a 12 anni e 8 mesi ma adesso la pena dovrà essere ricalcolata: anche in questo caso, «rinvio» in appello.

Nel processo di secondo grado erano stati condannati anche due collaboratori di giustizia: Sergio Macaluso (11 anni, 5 mesi e 10 giorni) e Domenico Mammi (7 anni e 6 mesi), ma ora non erano più tra gli imputati.

Nell’inchiesta erano state ricostruite diverse storie di pizzo, a cominciare da quella contro i gestori della pizzeria La Braciera che avevano trovato il coraggio di denunciare e fare arrestare in flagrante gli autori delle richieste di danaro. Come loro, altri esercenti, accompagnati nel percorso da associazioni di categoria e movimenti antiracket, hanno fornito preziosi racconti utili alle indagini. Tanto che i venti imputati sono stati condannati anche al pagamento delle spese legali sostenute dalle parti civili, come Confcommercio, Confesercenti, Solidaria, Sos Impresa, Fai, Centro studi Pio La Torre, Sicindustria, Comitato Addiopizzo e Associazione Caponnetto.

Nel mirino dei mafiosi di San Lorenzo c’erano anche i cantieri edili. Nel campionario dei metodi usati dagli esattori del pizzo per la cosiddetta messa a posto ci sono decine di episodi, così come ricostruito dagli investigatori anche grazie a microspie e intercettazioni. Oltre a pagare il pizzo, i ristoratori erano anche costretti ad assumere parenti dei loro estortori, mentre le ditte edili dovevano rifornirsi di materiali solo da chi dicevano loro. E a chi non si piegava o tardava a pagare arrivavano minacce da far tremare, con metodi duri e violenti.