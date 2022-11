Un Carabiniere si è tolto la vita usando la pistola di ordinanza, un gesto estremo che fonda le radici nello stato di profondo disagio vissuto dalle forze dell’ordine. È l’ennesimo caso di suicidio infatti che avviene tra componenti delle forze dell’ordine in Sicilia.

Questa volta la tragedia è avvenuta in provincia di Agrigento, a Canicattì, dove un Carabiniere padre di 4 figli si è sparato con la propria arma di servizio. Ha compiuto l’esterno gesto in caserma, lasciando familiari, parenti, colleghi e amici nel dolore.

Continue sono le notizie simili. Nei giorni scorsi altri casi in polizia. Giorno 11 novembre, poco dopo la fine di una cena, insieme ai suoi colleghi, un agente di polizia di Siracusa si è tolto la vita. E’ stato trovato impiccato il 48enne, in servizio negli uffici del Tribunale di Siracusa, ma nessuno di coloro che erano con lui avrebbero sospettato qualcosa né, nei giorni scorsi, sarebbero emersi comportamenti strani da parte del poliziotto. Il poliziotto ha deciso di togliersi la vita l’uomo che lascia così la sua famiglia, sotto shock, come tutti gli amici ed i colleghi, che non riescono a credere a quanto accaduto.

Poi il secondo caso di suicidio tra gli agenti di polizia penitenziaria dove queste tragedie ormai sono purtroppo all’ordine del giorno. Un agente in servizio nel carcere di Siracusa si è tolto la vita con l’arma di ordinanza vicino del penitenziario.