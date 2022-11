Botte da orbi durante la festa del battesimo a Palermo. Padre e nonno della bambina sono rimasti feriti. Questo il dettaglio che emerge dalla rissa avvenuta all’uscita di un locale del Borgo Vecchio, storico quartiere palermitano.

La festa di battesimo è finita in rissa. Per festeggiare il primo sacramento di una bimba è stato organizzato un banchetto in un locale nel quartiere al centro del capoluogo. La serata sarebbe trascorsa tranquillamente, dagli antipasti sino al brindisi finale. Dopo il conto, in attesa di uscire dal ristorante, gli animi si sarebbero surriscaldati. Il titolare del ristorante ha chiuso i battenti poco prima della mezzanotte, mentre gli invitati alla cena avrebbero continuato a discutere animatamente in mezzo alla strada dove è partita la lite.

Dalle parole si è passati ai fatti e i parenti hanno iniziato a darsele di santa ragione. Per sedare la lotta familiare sono dovute intervenire alcune pattuglie delle forze dell’ordine che poi hanno richiesto l’intervento dei sanitari del 118 per soccorrere i feriti. Tra i medicati c’erano anche il padre e il nonno della neonata.

Non è ancora chiaro il motivo della colluttazione tra i parenti invitati al battesimo. Indagano le forze dell’ordine.