A Palermo la rivolta dei percettori del Reddito di Cittadinanza che sta per essere abolito dal Governo Meloni. Il Consiglio dei Ministri, infatti, ha varato la sua prima legge di Bilancio che prevede, tra le altre cose, l’abolizione del reddito di cittadinanza dal primo gennaio 2024. Ora a Palermo è stata organizzata la prima manifestazione di protesta contro la decisione della premier.

Ecco come cambia il reddito di cittadinanza

Il sostegno ai poveri sopravviverà al massimo per un anno e già nel corso del 2023 non verranno accettate più le domande. Durante questo anno di “transizione” il governo ha deciso di ridurre il periodo in cui è possibile usufruire del Reddito a otto mesi e il beneficio si perderà già al primo rifiuto, anche di un impiego per pochi giorni.

La protesta scoppia a Palermo

Alla luce di questo attacco ai disoccupati, che ricordiamo essere più di 60mila solo a Palermo, le associazioni che stanno promuovendo la manifestazione del 29 novembre a difesa del Reddito di Cittadinanza, prenderanno parola in una conferenza stampa che si svolgerà mercoledì 23 novembre alle 10, in via Boito 7. Saranno presenti Tony Guarino, Davide Grasso, Giuseppe De Lisi – come organizzatori della manifestazione – e diverse associazioni di percettori di reddito sul piede di guerra. “Siamo pronti a tutto”, dicono.

L’addio al reddito di cittadinanza in modo graduale, ecco come scomparirà

È dunque la fine del Reddito di cittadinanza che era stato introdotto nel gennaio 2019 dal governo Conte-1. Sparirà dal primo gennaio 2024 e nel 2023 sarà gradualmente cancellato per coloro che possono lavorare i quali sono individuati in base all’età e ai carichi familiari: devono avere tra 18 e 59 anni d’età e non avere in famiglia disabili, minori o anziani over 60.

L’anno prossimo gli occupabili potranno avere il sussidio per non più di 8 mesi e dovranno partecipare per almeno sei mesi a un corso di formazione o riqualificazione, pena la perdita dell’assegno. Già dai primi mesi del 2023 non sarà più possibile presentare domanda per il Reddito di cittadinanza. I percettori dell’assegno che non sono abili al lavoro, continueranno invece a ricevere la prestazione fino alla fine del 2023, poi, dal 2024, saranno assistiti con una nuova forma di sussidio, dedicato esclusivamente ai poveri, le cui modalità di accesso e di funzionamento saranno probabilmente individuate in uno dei disegni di legge di accompagnamento alla manovra.