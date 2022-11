Il vento sferza la Sicilia con raffiche che arrivano anche a toccare i 105 chilometri l’ora, come è accaduto questa mattina nella zona di Altofonte, in provincia di Palermo, “Raffiche stamattina di oltre 105 km/h”, certificano gli esperti meteo di Agrimeteo Corleone. La situazione non sembra essere ancora destinata a migliorare.

“Vento e piogge arrivate – dice Agrimeteo Corleone – come nelle previsioni. Sarà la forza del vento a destare preoccupazione più che la pioggia. Nel fine settimana, invece ci sono probabilità di piogge molto forti per un nucleo di bassa pressione collocato più a sud. Al momento possiamo dare solo indicazioni di massima. Vedremo gli aggiornamenti”.

Forte vento e pioggia hanno caratterizzato la scorsa notte nel Palermitano e le forti raffiche continuano anche nel corso della giornata. La scorsa notte un palo della luce è caduto nel quartiere Noce di Palermo. Un’auto è stata danneggiata. Alberi caduti anche in via Uditore e nella zona di Monreale e San Martino delle Scale che hanno bloccato le strade che portano a Palermo. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno liberato la strada.

Il forte vento da sud-sud-ovest e il conseguente aumento del moto ondoso anche oggi tengono navi ed aliscafi che collegano le isole Eolie ormeggiati nel porto di Milazzo, con inevitabili disagi nelle scuole, negli uffici pubblici e nel rifornimento delle attività commerciali. Con lo stop odierno ai collegamenti continua l’isolamento delle isole minori dell’arcipelago: Alicudi, Filicudi e il piccolo borgo di Ginostra non sono raggiungibili da oltre 60 ore. Salina, Panarea e Stromboli da oltre 48. Le uniche isole che sono state raggiunte, ieri, da un mezzo sono state Vulcano e Lipari, grazie a una corsa straordinaria della nave Laurana che, poi, ha fatto ritorno, direttamente, nella città del Capo.

Quattro voli sono stati dirottati dal Falcone Borsellino a Catania. Sono i voli da Milano Malpensa della Wizzair delle 8, il volo Roma Fiumicino della Ryanair dell’8.05, il Bergamo Rynair delle 8.35 e l’EasyJet Europe delle 8.50. I passeggeri del volo Wizzair e quello Ryanair da Bergamo stanno tornando in pullman da Catania a Palermo, gli altri due quelli di EasyJet e Ryanair da Fiumicino stanno tornando in aereo da Catania a Palermo.