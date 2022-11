A Pomeriggio 5, trasmissione di Barbara D’Urso, la storia di una famiglia di palermitani che hanno perso tutto a causa di un incendio che ha distrutto la loro casa. Su Canale 5 l’appello per aiutarli a trovare una nuova sistemazione, aiuti alimentari o anche un lavoro.

L’incendio è divampato in un palazzo in via Lodato. “La nostra casa è stata distrutta da un incendio divampato a causa di un cortocircuito. C’erano i vestiti stesi e poi non si è capito più niente. Non eravamo a casa ma ci siamo accorti da fuori del fumo, solo dopo abbiamo capito che a bruciare era la nostra casa”. Questo il racconto di Rosalia e Giacomo, che, assieme ai loro figli piccoli, adesso sono senza casa.

L’incendio sarebbe partito da una doppia spina che ha fatto cortocircuito. Poi si è propagato alle tende e adesso la casa è distrutta. La famiglia adesso non ha più niente. “Tante persone ci hanno aiutato, ci hanno dato spesa, vestiti, carrozzine”, hanno raccontato.

La famiglia adesso vive in una stanza messa a disposizione da una parente ma ha bisogno di aiuto. Barbara D’Urso ha così lanciato un appello per aiutare questa famiglia affinché chi può possa donare soldi, oggetti, vestiti, giochi per i bambini, latte, pannolini. “Bisognerebbe trovare anche una casa a quest famiglia”.

Lui, Giacomo, è anche disoccupato. Quando può, riesce a racimolare un po’ di soldi raccogliendo ferro per strada. “Chiedo un aiuto per una casa, almeno per dare serenità ai miei figli”, questo l’appello di Rosalia.