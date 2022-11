Il battesimo finisce a pugni e calci al Borgo Vecchio, popolare rione di Palermo. Un fatto avvenuto nel corso della scorsa Domenica e che sta facendo molto parlare sui social. Alcune persone avrebbero anche richiesto l’intervento del 118 dopo la lite nata al culmine della festa.

Al Borgo Vecchio il battesimo si è trasformato in una sorta d’incontro di boxe tra alcuni invitati. Ora sono in corso indagini da parte delle forze dell’ordine per capire cosa sia successo nei dettagli ma quel che è certo è che la notte di violenza si è consumata nei pressi di locale, dove si era conclusa da poco la festa del battesimo della neonata di una coppia.

Secondo quanto ricostruito la furibonda lite tra gli invitati al battesimo sarebbe sorta a fine serata. Pare che tutti gli invitati stessero oramai guadagnando l’uscita quando all’improvviso sono prima volate urla e minacce tra i parenti. Dalle parole si è passati quasi subito ai fatti. Anche il padre della festeggiata sarebbe rimasto coinvolto nella lite. Qualcuno dei partecipanti alla rissa sarebbe riuscito a dileguarsi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine dell’ambulanza.