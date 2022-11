Un uomo in ospedale è il bilancio di un incidente stradale avvenuto a Palermo, in viale Regione Siciliana, all’altezza dello svincolo di via Belgio in direzione Trapani.

Un’auto, una Citroen C3, è finita oltre il guard rail di sicurezza, dopo che l’autista ha perso il controllo del mezzo, che prima di finire oltre la barriera aveva più volte sbandato. L’incidente forse a causa dell’asfalto bagnato dalla pioggia che oggi è caduta copiosa nel Palermitano.

L’uomo è stato portato dai soccorritori del 118 al Pronto soccorso dell’ospedale Cervello per accertamenti. Non sarebbe in pericolo di vita. Il personale dell’infortunistica stradale è intervenuto sul posto, insieme a quello della ditta Interventa.

Tanti i disagi per gli automobilisti a causa del traffico rallentato in quella zona.