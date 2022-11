A Roccamena, in provincia di Palermo, si continua a parlare di mafia e antimafia con la storia di Luigi Ilardo, ex boss mafioso divenuto confidente dei Carabinieri assassinato la sera del 10 maggio 1996 nei pressi di casa, a Catania lasciando moglie e figli di cui uno di soli sei anni. Da tempo la sua famiglia cerca verità e giustizia per quello che è sicuramente uno dei delitti più grigi e misteriosi della storia di Cosa nostra.

Presso l’auditorium di Roccamena – appuntamento sabato 10 dicembre, alle ore 10 – si terrà la presentazione del libro, “Luigi Ilardo. Omicidio di Stato. La testimonianza della figlia Luana”. Si tratta dell’opera di Anna Vinci, che dà voce alla figlia di Ilardo, Luana. Nata nel 1980, quando suo padre morì aveva appena sedici anni. Fu lei a scendere per strada, in via Quintino Sella a Caltanissetta, e a raccoglierlo tra le sue braccia la sera del 10 maggio 1996. Il suo racconto ci commuove, perché oltre alla drammaticità della morte, la storia di Luana ci fa entrare dentro la mentalità e la vita quotidiana di una famiglia mafiosa, imparentata coi Madonia e a contatto con tutti i più importanti boss, compreso Provenzano.

All’evento, organizzato da Roberto Mirandola, parteciperanno Luana Ilardo, il senatore Carmine Mancuso, il deputato regionale Ismaele La Vardera, la Dottsa. Maricetta Tirrito, Portavoce del comitato CO.G.I (Collaboratori di Giustizia Italiani). Modera il dibattito Ignazio Maiorana, giornalista e scrittore, direttore del Quindicinale l’obiettivo.