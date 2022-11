Zlatan Ibrahimović firma col Palermo. La firma durante Striscia la notizia, questa sera su Canale 5. Ovviamente si tratta di uno scherzo che hanno teso i due conduttori palermitani del TG satirico di Canale 5, Roberto Lipari e Sergio Friscia. Questa sera il campione era ospite del bancone di Striscia e i due palermitani, ormai padroni di casa, gli hanno chiesto un autografo su un foglio, il contratto col Palermo..

È stato davvero esilarante quanto accaduto al termine della puntata. I due conduttori, tifosissimi del Palermo, hanno in realtà finto di chiedere un autografo all’attaccante del Milan. In realtà, però, era un documento per diventare il nuovo bomber della formazione Siciliana. Lipari e Friscia, in estasi, hanno chiuso la trasmissione mettendo la sciarpa rosanero intorno al collo di Ibrahimovic, gridando “Forza Palermo”.