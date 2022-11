Tragedia in Sicilia dove un uomo si è tolto la vita. Un dramma che si è consumato questa mattina. Il gesto nell’azienda di famiglia.

Sono stati gli operai che lavorano nell’azienda agricola a dare l’allarme dopo aver trovato il corpo dell’uomo ormai esanime. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. Anche i carabinieri della stazione non hanno potuto fare null’altro che constatare la morte, informando la Procura di Siracusa del suicidio. Un altro dramma della disperazione, l’uomo era sposato e aveva dei figli.

Ieri una nuova tragedia. Una donna di 73 anni si è lanciata dal balcone di casa del suo appartamento di Naro, nell’Agrigentino. L’anziana è rimasta viva nonostante il violento impatto al suolo ed è stata soccorsa dai sanitari del 118 accorsi sul posto in ambulanza. Subito dopo è arrivato l’elicottero per trasferire la donna al “Sant’Elia” di Caltanissetta. La donna, che ha riportato un grave politrauma, è stata intubata e trasportata in codice rosso. Le sue condizioni sono molto gravi.

I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dei fatti e stanno cercando di capire quali sono le motivazioni che hanno spinto la donna a compiere l’estremo gesto. Pare comunque che la donna soffrisse di crisi depressive. Del fatto è stato informato anche il sindaco del paese che è sotto schok per quanto avvenuto.