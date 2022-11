È di una persona ferita il bilancio dell’incidente stradale che si è verificato lungo la SP5 ad Altofonte. A scontrarsi questo pomeriggio sono stati un camion una Opel, che procedeva in direzione opposta. La vettura era guidata da una donna di circa 65 anni che è stata trasportata dai sanitari del 118 in ospedale. Secondo quanto si apprende le condizioni della donna non sarebbero gravi.

Sul posto i carabinieri e i vigili urbani di Altofonte che hanno interrotto la strada e stanno effettuando i rilievi. Anche il sindaco di Piana degli Albanesi aveva reso noto che la strada che da Palermo arriva sino a Piana, era stata interdetta al traffico proprio a causa dell’incidente avvenuto in territorio di Altofonte.

Intanto sui social è polemica per la situazione della Strada provinciale, teatro di tanti incidenti stradali e che, come altra strade dell’entroterra palermitano, soffre di una scarsa manutenzione. L’appello che arriva da più parti è alla Città Metropolitana di Palermo.