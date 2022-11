Due incidenti stradali sono avvenuti a Partinico, in provincia di Palermo, è sono 5 le persone rimaste ferite. Un altro grave incidente sulla Palermo-Sciacca ad Altofonte dove si sono registrati altri due feriti. A causare gli incidenti la velocità è l’asfalto reso viscido dalla pioggia.

Il primo si è verificato nella tarda serata di ieri sulla strada statale 113, all’altezza del chilometro 219. Due auto si sono scontrate e si sono ribaltate. Feriti gli occupanti di entrambi i mezzi, soccorsi dal 118 e trasportati all’ospedale Civico per alcuni accertamenti. Non sarebbero gravi. Ad indagare sulle dinamiche del sinistro è la polizia locale che ha effettuato i rilievi del caso.

Il secondo incidente si è verificato all’alba di oggi. Le auto che sono rimaste coinvolte sono tre. Si sono scontrate sulla rampa autostradale nei pressi dell’ingresso per Balestrate. Tre le persone rimaste ferite che hanno avuto bisogno dei soccorsi ma fortunatamente, anche in questo caso, non hanno subito gravi conseguenze. Sul luogo dell’incidente sono giunti i sanitari del 118 che hanno prestato i primi soccorsi, i vigili del fuoco per la rimozione dei mezzi che hanno invaso la carreggiata bloccando la strada e le forze dell’ordine che hanno effettuato i rilievi del caso.

Un terzo incidente è avvenuto lungo lo scorrimento veloce Palermo Sciacca all’altezza di Altofonte, tra due auto. Qui due persone sono rimaste ferite e trasportate in ospedale a Palermo. La dinamica è al vaglio dei Carabinieri della stazione di Altofonte che hanno eseguito i rilievi di rito. I due feriti sono stati soccorsi dal 118.. sul posto anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della sede stradale.

