La strada statale 187 è stata chiusa al traffico per pericolo caduta massi dal km 36 al chilometro 38, nella zona di Castellammare del Golfo. Sulla strada sono caduti alcuni massi a causa delle copiose piogge delle ultime ore.

Per fortuna il grosso masso non ha colpito alcun veicolo che si trovava a passare in quel frangente. Il sindaco di Castellammare del Golfo, Nicolò Rizzo, ha fatto sapere che a seguito di un masso precipitato sulla carreggiata della SS187, a causa delle copiose piogge in corso, “la strada rimarrà chiusa almeno per questa notte e fino a successive verifiche sul costone”.

“Sono in contatto con la Prefettura e il provvedimento si è reso necessario – spiega il sindaco Nicolò Rizzo – dopo un sopralluogo effettuato subito dopo il crollo dalla protezione civile di Castellammare del Golfo, l’Anas ed i vigili del Fuoco. Sul posto presenti Polizia e Carabinieri.

Al fine di garantire l’incolumità pubblica -prosegue il sindaco – il tratto di statale interessato dal cedimento, nel territorio di Castellammare del Golfo, dal km 36 al km 38, rimarrà chiuso fino a nuove disposizioni”.

Intanto per la giornata di domani è di nuovo allerta meteo nella porzione settentrionale della Sicilia dove si prevedono piogge parse nella prima parte della giornata, anche a carattere di rovescio o

temporale e tendenti ad esaurimento con quantitativi

cumulati puntualmente moderati, deboli sulle restanti zone.