Grave incidente questa mattina sulla statale 624 Palermo-Sciacca all’altezza dello svincolo per Altofonte.

A scontrarsi, per cause ancora da accertare, sono state due automobili che hanno subito notevoli danni a causa dello scontro che è stato molto violento. Due persone che si trovavano a bordo delle vetture sono rimaste ferite. Per loro è stato necessario il trasporto in ospedale ad opera delle ambulanze del 118 intervenute.

Sono anche giunti i vigili del fuoco per la rimozione dei mezzi e dei detriti che hanno invaso la carreggiata bloccando la strada. Sul posto anche i Carabinieri e la Polizia stradale che hanno effettuato i rilievi di rito per stabilire le responsabilità sull’incidente.

Sono in tutto sette le persone ferite in provincia di Palermo a causa di incidenti stradali. Altri due sinistri sono avvenuti a Partinico e a Balestrate.

