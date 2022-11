Lui e sorella della compagna hanno una storia segreta. Una storia che però è diventata un incubo per lei, dopo aver deciso di troncare la relazione clandestina, visto che lui, il cognato, sarebbe diventato sempre più ossessivo fino a perseguitare la ex amante cognata. Una storia siciliana finita in tribunale con un procedimento penale.

Come si legge su Live Sicilia, lui era ormai diventato ossessionato dai comportamenti della cognata con cui aveva condotto una relazione extraconiugale. Una gelosia maniacale anche nei confronti di ogni amico della donna. Minacce continue, insulti e persino aggressioni fisiche avrebbe teso lui alla ex amante.

Ora un uomo di 39 anni di Catania sarà processato con l’accusa di stalking, ovvero di atti persecutori, andati avanti quasi due anni, fino all’anno scorso. Il processo sarà celebrato davanti ai giudici del Tribunale di Catania.

Persecuzioni continue, divieti di avvicinare altri uomini e anche una aggressione a colpi di schiaffi, calci e pugni nei confronti della cognata da parte dell’uomo che non avrebbe risparmiato nemmeno minacce di morte. Il cognato avrebbe cercato di costringere la donna ad avere un rapporto sessuale, picchiandola e facendole perdere i sensi. Una situazione peggiorata dopo che la donna ha deciso di troncare la relazione segreta.

I toni delle minacce sono saliti ulteriormente fino a quando l’uomo le avrebbe anche bruciato l’auto. Il 39enne ora dovrà rispondere delle ipotesi di reato, aggravate dall’aver avuto un rapporto sentimentale con la vittima e dall’utilizzo di strumenti informatici: in alcune occasioni, le avrebbe anche intimato di bloccare delle persone con cui era in contatto.

Potrebbe interessarti anche: