Ruba vestiti al Forum Palermo ma poliziotto nota il giubbotto “gonfio” e lo fa arrestare

Un uomo tenta di rubare vestiti al Centro Commerciale Forum Palermo ma il furto viene sventato da un poliziotto libero dal servizio che ha assistito alla scena.

È stato “sfortunato” il 34enne palermitano arrestato per furto aggravato ai danni di un negozio che si trova nel Centro Commerciale Forum di Palermo a Brancaccio. L’uomo, mentre rubava dei vestiti, stato sorpreso da un agente di polizia non in servizio ma che ha fermato il ladro dopo aver intuito che in qual frangente stava avvenendo un furto.

È stata poli la polizia di Stato ad arrestare il palermitano con l’accusa di furto aggravato. La chiamata ai poliziotti è arrivata proprio dal collega che si trovava nel centro commerciale. L’agente ha notato l’uomo entrare in un camerino di un negozio di abbigliamento e uscire poco dopo senza avere riconsegnato i vestiti che doveva provarsi. I vestiti erano nascosti sotto il giubbotto ed è stato fermato mentre si allontanava dal negozio.

Il poliziotto lo ha fermato e ha chiamato i colleghi del vicino commissariato di Brancaccio, per l’uomo è così scattato l’arresto. La marce rubata è stata riconsegnata al negoziante.

