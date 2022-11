Incidente sulla SS186 di Monreale, due feriti e strada chiusa

Incidente stradale nel Palermitano, lungo la Strada statale 186 di Monreale, dove si registrano due feriti. La strada è stata chiusa al traffico all’altezza di Borgetto.

Come conferma l’Anas, nel sinistro, che ha coinvolto due veicoli, si registrano due feriti. L’incidente al km 22,700 in località Borgetto (Palermo) della SS186 tra Borgetto e Monreale. Il sinistro ha coinvolto due veicoli.

“La strada statale 186 “Di Monreale” è provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni, a causa di un incidente stradale”. Questa la nota della società che si occupa della viabilità di strade e autostrade. Come detto, l’incidente ha provocato due feriti ma al momento non si conoscono le loro condizioni.

Sul posto le forze dell’ordine e i sanitari del 118 per soccorrere le persone coinvolte.

In aggiornamento

