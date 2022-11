Stanno rubando una Fiat 500, tre arresti e due denunce a Palermo

I Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo hanno arrestato due uomini e denunciato altri tre accusati di furti di auto, sempre più frequenti nelle zone della movida notturna, in occasione del fine settimana.

I militari della compagnia San Lorenzo hanno bloccato in viale della Resurrezione tre giovani mentre stavano mettendo in moto una Fiat 500 dopo averla forzata.

Un giovane di 18 anni è stato bloccato e arrestato, altri due di 22 anni e di 18 anni sono stati identificati e denunciati in stato di libertà. I carabinieri hanno recuperato e sequestrato una chiave Obd, utilizzata solitamente per manomettere la centralina delle autovetture, e un cacciavite, oggetti abbandonati dall’arrestato durante la fuga.

L’arresto del 18enne è stato convalidato dal gip di Palermo. Sempre nel quartiere San Lorenzo dentro un condominio i carabinieri hanno arrestato un 23enne e un 17enne mentre tentavano di allontanarsi da un complesso residenziale, a bordo di uno scooter, dopo essersi impossessati dei fari di un’autovettura.

Il gip per il 23enne ha disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, mentre il minore, condotto dopo l’arresto presso il centro di prima accoglienza e comunità per minori “Malaspina” su disposizione della Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. In entrambi i casi, la refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari.

