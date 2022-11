Morto nel sonno per infarto fulminante, la Protezione Civile piange Salvatore Lo Gelfo

Salvatore Lo Gelfo, storico volontario di Protezione civile palermitano, si è addormentato ma non si è più risvegliato. Un infarto, infatti, lo avrebbe colto nel sonno, non dandogli scampo. Il mondo della Protezione Civile siciliana è piombata nel dolore dopo aver ricevuto la triste notizia del collega che si è spento così, tutto d’un tratto.

È stato un infarto fulminante arrivato mentre riposava a spezzare la vita di Lo Gelfo, stimato volontario di Protezione Civile in forza all’Associazione di volontariato Palermo 4×4. L’uomo ha lasciato la sua preziosa famiglia e tutti i colleghi volontari, che lo ricordano come un premuroso collega, sempre disposto a fare sacrifici per coniugare il lavoro con le attenzioni verso il prossimo.

Una nota del dipartimento regionale di Protezione Civile esprime tutto il dolore per la scomparsa dell’uomo e la vicinanza ai parenti più vicini: “Alla famiglia di Salvatore Lo Gelfo giungano le condoglianze del Dirigente Generale del DRPC Sicilia, Salvo Cocina, anche a nome delle donne e degli uomini della protezione civile regionale.

