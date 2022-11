Lavoro in Sicilia, Magicmotorsport cerca talenti nel Palermitano

Magicmotorsport assume in provincia di Palermo e avvia una selezione di nuovi talenti da inserire in organico. L’azienda che ha la sua sede principale a Partinico, nel palermitano, ha come main core lo sviluppo di soluzioni hardware e software per la programmazione di unità elettroniche dei veicoli. Attiva nel settore dell’aftermarket automotive dal 1996, conta al suo interno undici reparti e circa 100 dipendenti.

Diversi i profili da inserire nel team: dall’ambito manageriale, a quello tecnico, a quello creativo. La principale finalità delle campagne di recruiting è quella di offrire la possibilità di poter lavorare in Sicilia e perché no, permettere a chi è andato via di ritornare nella propria terra.

Informazioni sull’azienda

Magicmotorsport nasce in Polonia, nel 1996, da un’idea dei fratelli Skutkiewicz: il team MMS era formato da un gruppo ristretto di meccanici, ingegneri e sviluppatori di software che fornivano supporto tecnico alle scuderie motoristiche. La prima sede è stata fondata a Danzica e dal mondo delle corse ci siamo via via concentrati sullo sviluppo di soluzioni hardware e software per l’industria automotive internazionale.

Magicmotorsport si muove al passo con i tempi e nel mondo della meccatronica detta trend operativi nel settore del chip-tuning.

I principali punti di riferimento sono le officine in continuo aggiornamento che hanno affiancato alle attività classiche di riparazione un approccio moderno, includendo

diagnostica, riparazione e personalizzazione per via elettronica.

Magicmotorsport garantisce ai clienti assistenza tecnica continua e multilingue (il servizio Customer Care è attivo dalle ore 8.00 alle ore 22.00) e corsi di formazione sul prodotto che vengono organizzati in tutto il mondo anche grazie alla rete di distributori presenti in numerosi Paesi.

Sebbene ci sia un team di sviluppatori in Polonia, la sede principale dell’Azienda

si trova in Italia e precisamente a Partinico, in provincia di Palermo. Nel 2016 Magicmotorsport ha aperto un ufficio distaccato a Shanghai in Cina, e successivamente una sede a Madrid in Spagna.

