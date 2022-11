Carabiniere coraggioso ucciso dalla mafia, a Monreale ricordato Rosario Giaccone

A Monreale commovente celebrazione in ricordo del Carabiniere Rosario Pietro Giaccone, medaglia d’oro al merito civile, ucciso da tre killer il 17 novembre del 1986 in via Giovanni Verga all’Albergheria a Palermo.

Il 17 giugno 1980, al mercato ortofrutticolo di Palermo, in una sparatoria avvenuta a seguito dell’assalto alla cassa del mercato da parte di alcuni malviventi e che vedeva coinvolto il carabiniere ausiliario, il ventenne Rosario Pietro Giaccone, che prestava servizio all’interno del mercato stesso, veniva ucciso Aurelio Bonanno, nipote di Armando Bonanno noto esponente mafioso e uno dei componenti che parteciparono all’uccisione del Capitano dei Carabinieri Emanuele Basile.

Sei anni dopo, la vendetta mafiosa non si fece attendere ed il 17 novembre 1986 in via Giovanni Verga nel quartiere dell’Albergheria a Palermo, tre killers con 15 colpi di pistola uccisero il Giaccone, che nel frattempo si era congedato dall’arma, all’interno della propria autovettura.

Il 13 aprile del 2006 Rosario Giaccone è stato insignito della medaglia d’Oro al Merito Civile con la seguente motivazione: “Giovane Carabiniere in congedo, veniva barbaramente crivellato da colpi di arma da fuoco in un vile agguato, riconducibile ad una vendetta perpetrata nei suoi confronti da una famiglia mafiosa. Fulgido esempio di elette virtù civiche ed elevato spirito di servizio”.

Alla cerimonia sono intervenuti il comandante del gruppo carabinieri di Monreale, tenente colonnello Giulio Modesti, il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono insieme ad altre autorità civili e militari e ai familiari del militare.

