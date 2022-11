Va dal barbiere, si accascia e muore: tragedia in Sicilia

Tragedia in Sicilia, a Caltanissetta, con precisione, dove un uomo è morto mentre si trovava dal barbiere. Un dramma che si è consumato in pochissimi attimi durante i quali i presenti hanno potuto fare ben poco per salvare la vita al malcapitato.

Un nisseno di 77 anni M. G. è deceduto stamani mentre si trovava dal barbiere e attendeva che gli venissero tagliati i capelli. La tragedia si è consumata in corso Umberto, in pieno centro del capoluogo nisseno.

L’uomo, a quanto pare, aveva avuto qualche fastidio mentre si trovava a casa ma poi, sentendosi meglio, aveva deciso di andare dal barbiere. Ed è stato all’interno del salone che improvvisamente, colto da un forte dolore al petto, si è accasciato.

L’uomo è stato soccorso prima dai presenti che hanno allertato il 118. Medico e sanitari però non hanno potuto fare nulla per strappare l’uomo alla morte nonostante avessero praticato le manovra di rianimazione più volte. L’uomo, secondo quanto ricostruito, è deceduto per un arresto cardiaco.

