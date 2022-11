Auto contro palo, si spegne la speranza: Manuel è morto al Civico di Palermo

Manuel Acabo, 26 anni, di Misiliscemi, è morto all’ospedale Civico di Palermo dopo essere stato vittima di un drammatico incidente stradale sul ponte di Xitta, alle porte di Trapani.

Il giovane si è spento in ospedale dove era stato ricoverato in gravissime condizioni a seguito di un violentissimo impatto, con l’auto sulla quale viaggiava. nulla sono serviti i tentativi dei medici del capoluogo siciliano per strapparlo alla morte. Il decesso dopo una lenta agonia di quattro giorni.

L’auto condotta dal giovane si è schiantata conto un palo di una stazione di rifornimento. Il giovane, rimasto intrappolato tra le lamiere, è stato estratto dai vigili del fuoco che poi lo hanno consegnato al 118. Poi la corsa al Sant’Antonio Abate di Trapani. Vista la gravità della situazione, i medici hanno deciso per il trasferimento all’ospedale Civico dopo però il giovane è morto, facendo spegnere ogni speranza.

Sui social sono tantissimi i messaggi in ricordo di Manuel Acabo. “Che Dio ti benedica e ti accolga come meriti, come ha voluto che meritassi facendoti attraversare la difficile avventura della sofferenza, che è sempre l’anticamera del paradiso per i giusti come Te”. Anche la società Handball Erice mostra vicinanza alla famiglia colpita da un così grave lutto, “ragazzo educato dal cuore d’oro sempre sorridente e gentile con tutti”.

