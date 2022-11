Il siciliano Samu è già una star, balla con Elena D’Amario alla Parsons Dance

La scuola di Amici di Maria De Filippi si conferma un grande trampolino di lancio per i giovani artisti che hanno la fortuna di farne parte. Lo sa bene Samuele Segreto, siciliano, di Monreale per la precisione, che nemmeno è entrato nella scuola degli artisti più famosa d’Italia che già si è fatto notare. In realtà Samu, così si fa chiamare il ballerino siciliano, non è nuovo al mondo dello spettacolo, avendo già fatto parte del cast di alcuni film di successo. Ora per il monrealese arriva la conferma del proprio talento anche in un altro ambito in cui eccelle: la danza.

Samu, nel corso di un daytime andato in onda qualche giorno fa è, stato scelto dal coreografo David Parsons per esibirsi insieme alla sua “storica” professionista di Amici, Elena D’Amario. Con lei Samuele Segreto si è esibito al Teatro Olimpico di Roma nell’ultima serata della Parsons Dance.

Un impegno prestigioso per il ballerino monrealese, amato dal pubblico della De Filippi. La Parsons Dance Company è una compagnia di danza contemporanea fondata dal coreografo David Parsons nel 1987. La compagnia lavora trentadue settimane ogni anno sin dalla sua fondazione, ha base a New York ma si esibisce in tutto il mondo. Per Samu quindi essersi esibito domenica scorsa in una compagnia di livello professionistico ha rappresentato una grandissima opportunità e una esperienza galvanizzante che senz’altro sarà servita all’allievo anche a livello motivazionale.

Per Elena D’Amario invece l’emozione di tornare a esibirsi sotto la guida del coreografo che la ha formata e la ha lanciata, è stato proprio David Parsons a credere nella ballerina nel 2010 dopo averla vista ad Amici e a proporle di studiare a New York. Una esperienza nella Grande Mela che per la D’Amario è durata in maniera continuativa fino al 2015 e poi in maniera saltuaria fino al 2019. Emozioni diverse, ma un’unica grande soddisfazione sia per Elena che per Samu.

Foto mondotv24.it

Potrebbe interessarti anche: