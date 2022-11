Fermata banda siciliana che rubava le Fiat, decine di furti

Operazione dei carabinieri su furti d’auto

Le più rubate erano Fiat 500, Panda e Punto, Lancia Y, Alfa Romeo Giulietta e Jeep Renegade. Tra gli arrestati c’erano percettori del reddito di cittadinanza.

Sono in campo dalle prime luci dell’alba i Carabinieri unitamente a quelli dei Reparti Speciali dell’Arma, nell’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP del Tribunale di Caltagirone nei confronti di un gruppo criminale composto da 6 persone. La banda era operativa nel capoluogo etneo ed altri comuni dell’hinterland, tra i quali in particolare Caltagirone, Grammichele e Misterbianco.

L’Associazione, secondo le ricostruzioni degli investigatori, razziava auto su commissione, tra le quali prediligeva veicoli prodotti dal gruppo automobilistico FCA, in particolare, Fiat 500, Panda e Punto, Lancia Y, Alfa Romeo Giulietta e Jeep Renegade, i quali venivano “cannibalizzati” per rivenderne le varie componenti o per effettuare estorsioni con il metodo del “cavallo di ritorno”.

Le indagini hanno documentato l’elevata “professionalizzazione” dell’attività illecita, tanto che – in un lasso temporale di soli 40 giorni – gli indagati sono stati in grado di mettere a segno ben 22 furti.

Tre dei destinatari del provvedimento cautelare, inoltre, sono risultati anche essere percettori del reddito di cittadinanza.

Potrebbe interessarti anche: