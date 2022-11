Ingerisce del veleno e muore, 23enne siciliano si suicida in un dirupo

Un ragazzo di 23 anni è morto forse dopo aver ingerito del veleno. Il suo corpo è stato trovato in un dirupo nelle campagne di Comiso, nel Ragusano.

Secondo le prime ipotesi degli investigatori, il ragazzo si sarebbe tolto la vita, ingerendo del veleno. Ora la procura di Ragusa ha aperto un fascicolo d’inchiesta per ricostruire l’accaduto, disponendo l’autopsia dopo aver sequestrato la salma.

Indaga la Procura sul presunto caso di suicidio

I Carabinieri sono stati delegati a indagare sulla tragedia. I militari dovranno ricostruire le ultime ore di vita del giovane che aveva solo 23 anni e che, almeno dai primi accertamenti, pare possa essersi suicidato usando del veleno. A chiarire meglio le cause del decesso sarà comunque l’esame autoptico.

Solo pochi giorni fa un altro caso di suicidio in Sicilia. Un uomo di 37 anni ha deciso di farla finita lanciandosi dal ponte Morandi di Agrigento. Lanciato l’allarme sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Agrigento e i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile. Non si conoscono i motivi dell’estremo gesto.

C’è un telefono amico anti-suicidi

Ricordiamo che sono attive alcune linee telefoniche anti suicidi. Una di queste è il Telefono Amico Italia per la prevenzione al suicidio. Telefono Amico Italia, vuole ricordare a tutte le persone che stanno vivendo una fase di crisi e di disagio profondo e che hanno pensieri suicidari, che è sempre in linea e a disposizione. Se pensiamo che nessuno tra i nostri conoscenti o familiari possa essere la persona più indicata, si può provare con i volontari di Telefono Amico Italia, tutti i giorni dalle 10 alle 24.00 al numero di telefono 02 2327 2327 oppure via web all’indirizzo www.telefonoamico.net (la chiamata via web è gratuita).

Potrebbe interessarti anche: