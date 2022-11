Auto contro moto, un ragazzo ferito in Viale Regione Siciliana e traffico nel caos

Un incidente stradale è avvenuto questa mattina a Palermo in viale Regione Siciliana all’altezza della rotonda del Motel Agip. Un ragazzo è stato trasportato al Pronto Soccorso.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia municipale intervenuta sul luogo dell’incidente, a schiantarsi sono stati un’automobile e uno scooter. Ad avere la peggio è stato il conducente del veicolo a due ruote che è stato trasportato in ospedale, dove è stato ricoverato in codice giallo. A intervenire per soccorrere il ferito sono stati gli operatori del 118.

Sul posto il personale dell’infortunistica della Polizia Municipale e quello della ditta Interventa il cui compito è stato quello di mettere in sicurezza la sede stradale.

Il traffico è andato nel caos. L’incidente è avvenuto in zona particolarmente delicata per la circolazione del traffico cittadino Infatti le conseguenze in seguito all’incidente sono state molto gravi con rallentamenti e disagi per gli automobilisti in un orario dedicato.

