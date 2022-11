La ritenzione idrica: la nemica delle donne

La ritenzione idrica è la nemica numero uno delle donne. Un accumulo di liquidi che in genere si presenta all’altezza del ventre, ma anche dei glutei e delle cosce. La ritenzione idrica è dovuta ad un accumulo di liquidi che può essere causato tanto da una disfunzione del sistema linfatico, quanto un cattivo funzionamento del sistema microcircolatorio della zona interessata.

Ma come si risolve tutto questo? Abbinando una dieta sana e variegata, l’assunzione di liquidi come tè e tisane drenanti e l’assunzione di un integratore drenante. Un insieme di interventi che se abbinati a del sano esercizio fisico permettono di eliminare i liquidi di troppo e riattivare il sistema linfatico.

Gli integratori drenanti come i migliori alleati

Ebbene mia cara donna, nella lotta ala ritenzione idrica, che ci teniamo a dirti che non è certo la cellulite, hai bisogno di un valido alleato. Noi ti consiglieremmo di avvalerti di quelli che sono gli integratori drenanti, ma che siano di ottima qualità. In genere questa tipologia di prodotti possono essere acquistati sotto forma di stick, ma anche di creme, tisane e sciroppi, ognuno estremamente efficace ed in grado di aiutare il corpo ad eliminare i liquidi di troppo.

Non di rado si consiglia di abbinare una tipologia di prodotto all’altro, per un effetto molto più veloce ed intenso. Ad esempio è possibile abbinare gli sciroppi da diluire in acqua e da bere nel corso della giornata, con delle creme, che per essere applicate devono essere massaggiate e quindi il semplice gesto va a riattivare la microcircolazione.

A tal proposito si ricorda che in genere l’eccesso di liquidi lo si deve a un cattivo funzionamento del sistema linfatico che spesso non funziona come dovrebbe in maniera particolare quando si conduce una vita troppo sedentaria o quando si fanno lavori che costringono a stare per troppo tempo o seduti o in piedi.

Ritenzione idrica e combatterla con efficacia

Come già chiarito, la ritenzione idrica non è la cellulite, anche se, occorre comunque specificare che le due sono tra loro connesse, considerando che la seconda può essere causata della prima, ma in genere non è possibile il contrario. La ritenzione idrica la si riconosce subito, essa si nota per la presenza di gonfiore nella zona interessata, gambe doloranti anche solo al tocco.

La si contrasta con gli integratori alimentari che agiscono in maniera specifica ma non solo. Si raccomanda di associare alla loro assunzione una dieta sana e variegata che preveda l’assunzione di alimenti che permettano di eliminare le tossine dal corpo. Oltre al cibo è importante ricordare di bere almeno 2 litri di acqua al giorno, da sostituire o meglio integrare con delle tisane o dei tè drenanti che aiutino ad eliminare i liquidi in eccesso.

Si ricorda inoltre che è possibile anche sottoporsi a dei trattamenti estetici specifici per il drenaggio dei liquidi e per il rimodernamento del corpo. Trattamenti che sono pensati in maniera specifica per il benessere del corpo e per ritrovare la forma persa e la tonicità della pelle.

