Arrivano i temporali, allerta meteo nel Palermitano e nel Trapanese

Tornano le piogge in Sicilia e il Dipartimento di protezione civile ha diramato una allerta meteo.

In particolare, la Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso di allerta gialla per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali valido da oggi pomeriggio e fino alle ore 24.00 di domani, mercoledì 16 novembre.

Si prevedono piogge da sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali e settentrionali, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Piogge isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, su quelli centrali e nord-orientali, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Alle isole Eolie cielo inizialmente poco nuvoloso, con tendenza all’aumento della nuvolosità; possibili precipitazioni, anche temporalesche, in serata.

