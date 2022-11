Tragedia a Pantelleria, scienziata di 33 anni muore durante un’immersione

Una vera e propria tragedia quella avvenuta a Pantelleria. Una scienziata esperta di biologia molecolare e genetica, Alma Dal Co, 33 anni, veneziana, ha perso la vita nel corso di un’immersione. Il dramma nello specchio di mare nella zona di Scauri.

La Procura di Marsala ha aperto una inchiesta per chiarire le cause della morte e ha disposto l’autopsia sul corpo della vittima. I genitori della donna hanno una villa sull’isola e lei, appassionata di immersioni e di pesca sub, trascorreva lunghi periodi a Pantelleria.

“Mi chiamo Alma Dal Co. Vengo da Venezia, in Italia. Sono un fisico in microbi, ecologia, comportamento collettivo. Sono uno scienziato con interessi scientifici orizzontali, piuttosto che verticali. Sono generalmente interessato alla dinamica di sistemi biologici complessi, come organismi multicellulari e comunità microbiche. La mia domanda principale è come la funzionalità di questi sistemi derivi dalle interazioni tra i loro membri. Il mio lavoro combina esperimenti con la modellazione. Se non sono in ufficio, sono al pianoforte. Se non sono al pianoforte, sono sott’acqua a pescare in apnea”. Questo è scritto sul sito “Dalcolab”, laboratorio Dal Co dell’università di Losanna in Svizzera sul profilo della ricercatrice.

Secondo quanto ricostruito, Alma Dal Co aveva deciso di uscire in barca per un’immersione nella zona di Scauri insieme a un amico subacqueo, un fiorentino da tempo trapiantato sull’isola. I due avrebbero raggiunto una zona di mare con forti correnti dove si è tuffato solo l’uomo. Poi si sarebbero spostati sotto costa a Scauri, su un fondale di 10-12 metri. Qui si sono immersi insieme ma sott’acqua si erano poi separati.

Dopo essere riemerso, l’uomo non ha visto la donna ed è iniziata la ricerca sui fondali dove ha scoperto il corpo adagiato. Riportato a bordo della barca il subacqueo ha tentato di rianimare la donna che però era morta. Non è chiaro cosa abbia causato la morte, per questo la procura di Marsala ha disposto che venga effettuata l’autopsia sul corpo della 33enne.

