Pietro Rao eletto sindaco di Partinico con il 50% dei voti

Pietro Rao è il nuovo sindaco di Partinico, tornata al voto dopo il commissariamento. Pietro Rao, 60 anni, farmacista veterinario e imprenditore, ha superato la competizione elettorale con il 50% delle preferenze.

Pietro Rao ha quindi superato nettamente gli altri due sfidanti. Secondo Toti Longo è terzo Bartolomeo Parrino. Per essere eletto al nuovo sindaco bastavano il 40 per cento più uno dei voti.

Grande festa al comitato elettorale di Rao sin dalle prime luci del mattino quando il risultato della sua elezione è diventati quasi certo. “Si lavorerà anzitutto sulle emergenze – queste le prime parole di Rao sindaco di Partinico – che sono quelle di mettere in sicurezza le strade piene di buche. Chiederò un incontro al prefetto perché questa città ha bisogno di sicurezza. Puliremo tutte le caditoie e imporremo un’accelerazione agli interventi sulla pubblica illuminazione da parte della ditta privata perché accenda al più presto gli impianti di tutte le strade”.

Così Rao diventa primo cittadino di Partinico, autonomista ed ex parlamentare alla Camera, era sceso in campo con liste civiche accompagnate da Democrazia Cristiana Nuova e Forza Italia. Per la terza volta si era candidato a sindaco: i candidati assessori nominati sono tre: Dorotea Speciale, Agostino Genova e Mario Di Trapani.

“Giungano al nuovo Sindaco di Partinico, Pietro Rao, le mie congratulazioni – fa sapere il sindaco del vicino comune di Trappeto, Santo Cosentino – unite a quelle di tutta l’Amministrazione Comunale di Trappeto, per l’importante risultato raggiunto. Auguro al nuovo Sindaco e alla sua Giunta un buon lavoro per una Partinico migliore. Complimenti anche alle coalizioni opposte guidate da Toti Longo e da Bartolomeo Parrino, per il risultato raggiunto, sono sicuro che la vostra azione di opposizione sarà costruttiva per il bene della vostra città”.

