Tragedia in Sicilia, auto si ribalta sulla Statale, muore Maurizio Scarnà

Maurizio Scarnà, 52 anni, di Casteltermini in provincia di Agrigento, è morto a causa di un incidente stradale avvenuto a Palma di Montechiaro. L’incidente ha coinvolto due persone, la seconda persona si trova ricoverata in ospedale. La vittima è deceduta dopo essere arrivato in pronto soccorso.

L’uomo, un falegname, sposato e senza figli, era molto conosciuto nel suo paese di residenza. Per lui non c’è stato nulla da fare a causa di un terribile impatto. L’uomo era il conducente di una Nissan Qashqai che per cause ancora da accertare si è schiantata contro la barriera laterale della Strada Statale 115 all’altezza della seconda galleria di Palma di Montechiaro. Il mezzo, forse a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia, è sbandato e si è capovolto.

La seconda persona coinvolta è un trentottenne, amico e compaesano della vittima. Sul luogo della tragedia sono arrivati i vigili del fuoco che hanno estratto le due persone coinvolte nell’incidente dalle lamiere dell’auto accartocciata punto Sono arrivati anche gli agenti del commissariato di Palma di Montechiaro e i carabinieri a supporto punto alcuni automobilisti di passaggio in una volta avvenuto l’incidente e si sono fermati a prestare aiuto e a chiamare i soccorsi. La Procura di Agrigento, ha disposto il sequestro della salma, per gli ulteriori accertamenti e ricostruzioni dei poliziotti del locale commissariato. Secondo quanto si apprende Scarnà e l’amico stavano rientrando a casa.

“Il Sindaco, l’Amministrazione Comunale, il Presidente del Consiglio e il Consiglio Comunale tutto, profondamente addolorati, si uniscono al dolore che ha colpito la famiglia Scarnà-Nicastro per la tragica e prematura scomparsa del congiunto Maurizio Scarnà – lo dice il sindaco di Casteltermini Gioacchino Nicastro -. Siamo una piccola comunità e il dolore di ognuno è il dolore di tutti. Casteltermini si stringe in un forte abbraccio alla famiglia segnata da una così grave perdita. Ritenuto d’interpretare il comune sentimento della cittadinanza, il Sindaco proclama il lutto cittadino durante lo svolgimento delle esequie, riservandosi di comunicare data e ora in cui saranno celebrate”.

