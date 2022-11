Auto impazzita piomba contro uffici del Comune, usciere e autista feriti

PALERMO – Un dipendente del Comune di Palermo in servizio presso gli uffici dell’ente è rimasto gravemente ferito dopo che un’automobile ha sfondato il portone d’ingresso che ha investito poi l’uomo.

I fatti sono avvenuti questa mattina presso gli uffici del comune di Palermo. Una donna alla guida di una Citroen C3 ha sfondato il grande portone dopo aver lasciato una persona nel palazzo vicino. Dopo aver rimesso in moto il mezzo, l’auto si è schiantata contro il portone d’ingresso degli immobili comunali del Settore Risorse Umane, in via Garibaldi, investendo un usciere che è in gravi condizioni.

L’uomo è stato soccorso dal 118. Ora si trova ricoverato al Policlinico in prognosi riservata. Anche la donna è rimasta ferita ed è stata condotta al Civico. Sul posto la polizia municipale, la polizia di Stato e i vigili del fuoco. L’incidente forse a causa di un malore della donna che si trovava alla guida del mezzo.

