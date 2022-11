Scavalca e si butta dal ponte, aveva 37 anni

A 37 anni decide di farla finita e si lancia dal ponte. La tragedia si è consumata ad Agrigento.

C.I. giovane trentasettenne di Villaseta è morto questa mattina dopo essersi gettato dal Ponte Morandi da una altezza di parecchi metri.

Lanciato l’allarme sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Agrigento e i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile. Non si conoscono i motivi dell’estremo gesto.

Solo ieri due agenti di polizia si sono tolti la vita sempre in Sicilia. LEGGI QUI

La linea anti-suicidi

Si ricorda che c’è una linea verde sempre attiva alla quale rivolgersi per le richieste di aiuto. È “Helpline – Telefono giallo”, progetto per la prevenzione del suicidio realizzato dall’Asp di Palermo in collaborazione con l’Afipres (Associazione Famiglie Italiane Prevenzione Suicidio) Marco Saura. Al numero gratuito 800 011 110 rispondono operatori qualificati e opportunamente formati. Dell’equipe fanno parte psicologi, sociologi, psicoterapeuti e tecnici della riabilitazione psichiatrica.

