Due poliziotti si sono suicidati in Sicilia, la “strage” silenziosa: «Lo Stato ci ha abbandonato»

Cosa sta accadendo nel mondo delle forze dell’ordine? Casi di suicidio sono ormai all’ordine del giorno e i sindacati continuano a lanciare l’allarme ogniqualvolta un poliziotto si toglie la vita. Ieri il tragico bilancio è aumentato con altri due casi di suicidio di agenti di polizia, entrambi consumatisi in Sicilia, entrambi nel Siracusano. Una strage silenziosa che forse ha radici profonde, un terreno in cui lo Stato dovrebbe iniziare a scavare.

Un poliziotto trovato impiccato

La cronaca è cruda. Giorno 11 novembre, poco dopo la fine di una cena, insieme ai suoi colleghi, un agente di polizia di Siracusa si è tolto la vita. E’ stato trovato impiccato il 48enne, in servizio negli uffici del Tribunale di Siracusa, ma nessuno di coloro che erano con lui avrebbero sospettato qualcosa né, nei giorni scorsi, sarebbero emersi comportamenti strani da parte del poliziotto. Come si legge su Blogsicilia, eppure il poliziotto ha deciso di togliersi la vita l’uomo che lascia così la sua famiglia, sotto shock, come tutti gli amici ed i colleghi, che non riescono a credere a quanto accaduto.

Un altro poliziotto si spara con l’arma di ordinanza

Poi il secondo caso di suicidio tra gli agenti di polizia penitenziaria dove queste tragedie ormai sono purtroppo all’ordine del giorno. «Un appartenente al corpo di polizia penitenziaria in servizio nel carcere di Siracusa si è tolto la vita con l’arma di ordinanza vicino del penitenziario». Lo rende noto il Sindacato autonomo polizia penitenziaria Sappe. «È una notizia inquietante, che sconvolge tutti noi – afferma Donato Capece, segretario generale del Sappe – quello dei poliziotti penitenziari suicidi è un dramma che va avanti da tempo senza segnali di attenzione da parte del ministero della Giustizia e del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. Dall’inizio dell’anno quattro sono stati i poliziotti suicidi, tre dei quali in Sicilia».

Polizia penitenziaria abbandonata secondo il Sappe

«I poliziotti penitenziari – afferma il Sappe in una nota – sono lasciati abbandonati a loro stessi, mentre invece avrebbero bisogno evidentemente di uno strumento di aiuto e di sostegno. Lo scorso anno 2021 sono stati cinque i poliziotti penitenziari che si sono tolti la vita, sei nel 2020 ed undici nel 2019».

Il sindacato chiede una direzione medica della polizia penitenziaria

«Numeri sconvolgenti – sottolinea Capece – e ministero della Giustizia e Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria non possono continuare a tergiversare su questa drammatica realtà. Servono soluzioni concrete per il contrasto del disagio lavorativo del Personale di Polizia Penitenziaria. Come anche hanno evidenziato autorevoli esperti del settore, è necessario strutturare un’apposita direzione medica della polizia penitenziaria, composta da medici e da psicologi – conclude il segretario del Sappe – impegnati a tutelare e promuovere la salute di tutti i dipendenti dell’amministrazione penitenziaria. Servono azioni concrete e non chiacchiere».

