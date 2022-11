Incidente stradale a Monreale, poliziotto ferito lungo la SS186

MONREALE – Un uomo ferito è il bilancio delle grave incidente stradale che è avvenuto lungo la SS186 di Monreale nei pressi del bivio di Santa Rosalia. A scontrarsi sono stati un mezzo pesante e una motocicletta e ad avere la peggio è stato l’uomo a bordo del veicolo a due ruote.

L’uomo in seguito all’impatto è stato necessario l’intervento degli operatori del 118. All’uomo, un poliziotto che si recava al lavoro, una volta giunto in ospedale è stata diagnosticata una frattura.

Quello del tratto interessato dall’incidente stradale che si è verificato nella giornata di ieri, è un tratto molto pericoloso della strada statale 186 in quanto si trova in un incrocio teatro in passato di incidenti anche gravi.

Per il rilievi di rito sono giunti i Carabinieri della stazione di Monreale, Mentre per il ripristino della viabilità sono arrivati i tecnici dell’Anas.

