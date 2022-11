Uomo trovato morto tra i viali del Civico, forse malore dopo una visita

PALERMO – Un uomo è stato trovato morto tra i viali dell’ospedale Civico di Palermo. È mistero dopo la morte di Michele D’Amico, 63 anni, palermitano, trovato senza vita stamani tra i viale dell’ospedale palermitano.

Secondo quanto ricostruito, nella giornata di ieri l’uomo si era presentato al pronto soccorso. Era stato visitato e sottoposto ad alcuni esami e una Tac che non avevano evidenziato gravi problemi di salute. Attorno a mezzogiorno era stato richiamato ma non era stato trovato dagli infermieri. Così la pratica era stata chiusa come allontanamento volontario dal pronto soccorso.

Questa mattina l’amaro ritrovamento. L’uomo che abita nella zona di Corso dei Mille, è stato trovato morto tra i viali dell’ospedale. Secondo i primi accertamenti l’uomo era morto da alcune ore. Sono in corso indagini.

