Salvo By Night è tornato a Tú sí que vales, Rudi Zerbi: “Sei un cialtrone”

Salvo By Night è tornato a Tú sí que vales dopo le precedenti apparizioni. Nella puntata del 12 novembre si è presentato di nuovo davanti ai giudici del talent di Canale 5. Come nelle precedenti apparizioni, il palermitano che risiede a Monreale, ha attaccato Rudi Zerbi.

Salvo By Night, alias di Salvatore Lo

Iacono, 47 anni, così non ha avuto freni a dire la propria davanti a Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudi Zerbi. Proprio con quest’ultimo ha avuto un acceso dibattito circa il proprio talento. “Sei un cialtrone”, ha detto Rudy Zerbi a Salvo.

“Vai 40 anni all’estero e quando torni farai qualcosa anche qui”, ha aggiunto poi il giudice di Tú sí que vales dopo che l’artista siciliano ha illustrato i premi vinti e fatti vincere ad alcuni artisti.

“Non sei nessuno in Italia e non puoi comandare un palermitano”, ha aggiunto Salvatore Lo Iacono. “Berlusconi è mio zio. Mi sponsorizza lui”, ha aggiunto dopo il rifiuto ottenuto dalla De Filippi a cui Salvo By Night ha chiesto di produrre un programma televisivo.

“Tu cosa sai fare?”, dice poi a Rudi Zerbi per poi rivolgersi a Sabrina Ferilli, “Farai un programma con me”.

Poi il siciliano viene invitato ad uscire dallo studio e a scendere dal palco. “È finito il film”. Esce così di scena Salvo By Night ancora una volta a Tú sí que vales.

Si tratta dell’ennesima apparizione del siciliano a Canale 5. Nelle scorse puntate aveva ricevuto tantissime critiche da parte dei giudici e dei presentatori. Da tutti la sua esibizione è stata criticata. Nella nuova puntata ha cercato di difendersi ma di nuovo la figura per Salvo By Night non è stata delle migliori. L’artista, così si reputa Lo Iacono, è stato fatto uscire senza nemmeno un voto da parte dei giudici. Ancora una magra figura…

Potrebbe interessarti anche: