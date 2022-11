L’incidente e la tragedia in Sicilia, un ragazzo è morto sulla SS115

Ennesimo incidente stradale in Sicilia che spezza la vita di un giovane. Si chiama Mirko Argentino la vittima dell’incidente avvenuto questa sera.

Un giovane di Vittoria di 24 anni, Mirko Argentino, è morto in un incidente stradale che si è verificato sulla strada statale 115, in contrada Dirillo, tra Vittoria e Gela. Uno schianto violentissimo che ha non ha dato scampo alcuno al ragazzo.

L’auto su cui viaggiava il giovane, una Wolkswagen Golf, si è scontrata con un autocarro. La peggio è toccata al giovane vittoriese che è morto sul posto, nonostante l’intervento dei sanitari.

Scende terribili si sono presentate agli occhi dei soccorritori. L’auto si è accartocciata e pezzi di lamiera sono volati nella zona, coinvolgendo anche un camper. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri di Gela, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Potrebbe interessarti anche: