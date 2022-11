Chiara Ferragni torna di nuovo a Palermo

Chiara Ferragni sarà di nuovo a Palermo. Dopo aver festeggiato il suo compleanno stellare a villa Igiea, l’imprenditrice digitale più seguita su Instagram torna nel capoluogo siciliano questa volta però per lavoro, per presentare una delle sue ultime creazioni.

La Ferragni, infatti, presenterà la sua nuova linea make-up del suo brand in uno degli store Douglas. L’appuntamento è per martedì 29 novembre quando a Palermo è in calendario un evento promozionale esclusivo a cui prenderà parte anche Chiara Ferragni che vuole ampliare il brand che porta il suo nome con una linea di trucchi.

L’influencer ha scelto come prima tappa del suo tour promozionale la Sicilia, un posto che ama a tal punto da averla scelta come location del suo matrimonio.

La Ferragni lo ha comunicato ai followers che sarà a Palermo. L’evento in uno dei punti vendita della catena di profumerie sarà riservato solo ad alcune fortunate clienti che acquisteranno un prodotto della sua linea di makeup.

