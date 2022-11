Una ragazza è scomparsa sulla Genova-Palermo, mistero a bordo

Una ragazza è scomparsa sulla nave Genova Palermo della Gnv. La giovane ha 20 anni ed è scomparsa questa mattina dal traghetto Suprema.

La ventenne era con il fratello che ha lanciato l’allarme intorno alle 10. Il comandante della nave ha immediatamente ordinato di iniziare le ricerche all’interno della nave che è arrivata in porto a Palermo in serata. Al molo ci sono i marinai della capitaneria di porto, la polizia del mare, i cinofili con i cani molecolari, personale medico e i vigili del fuoco.

Una volta attraccata sono entrati in azione i cani specializzati nella ricerca dei dispersi a setacciare l’intero traghetto, nell’eventualità che la giovane sia ancora a bordo. La nave non ha fatto tappe intermedie e dunque è escluso che la ragazza sia scesa in altri porti.

Della ventenne, che non avrebbe detto nulla al fratello né avrebbe scritto alcun messaggio, si sono perse le tracce tra l’una e le tre circa, quando La Superba si trovava al largo tra Livorno e l’arcipelago toscano.

