Partite, film e serie gratis, dalla Sicilia maxi operazione scopre 1 milione di utenti scrocconi

Erano quasi un milione le persone che scroccavano film, partite di calcio, programmi televisivi delle piattaforme di streaming di Sky, Mediaset, Dazn, Amazon Prime, Netflix. Ora sono nei guai visto che la Polizia postale di Catania ha messo in luce una associazione che metteva in rete dietro pagamento una fitta rete di IPTV illegali. Una vera e propria associazione organizzata, con capi, soci e resellers, disseminati in tutta Italia che guadagnavano cifre stratosferiche vendendo i contenuti delle piattaforme di streaming.

È una delle inchieste più grandi che ruotano attorno alla pirateria in streaming quella partita dalla Sicilia e che ha messo in luce l’organizzazione criminale. Sono in tutto 70 gal momento le persone finite nel registro degli indagati ma saranno molti di più visto che la Polizia ha scoperto anche chi usufruiva dei contenuti.

Gli agenti della Polizia Postale hanno eseguito numerose perquisizioni e sequestri sull’intero territorio nazionale nei confronti degli appartenenti a una associazione per delinquere transnazionale, organizzata in modo gerarchico, secondo ruoli distinti e ben precisi, i cui capi erano distribuiti sul territorio nazionale. In Sicilia erano a Catania e Trapani. Le indagini hanno messo in luce vera impresa criminale, che, oltre a promuovere e dirigere l’associazione, decideva costi degli abbonamenti, sospensioni del servizio, modalità di distribuzione dei dispositivi, coordinando i singoli associati sul territorio nazionale.

Le indagini sono partite da Telegram dove venivano pubblicizzate le IPTV. Da qui sono partite le intercettazioni, i pedinamenti, ma anche analisi informatiche, documentali, riscontri bancari. I profitti accertati solamente nei mesi d’indagine ammontano a circa 10 milioni di euro ma si ritiene che i danni per l’industria audiovisiva potrebbero ammontare a oltre 30 milioni di euro mensili, considerato che l’operazione odierna ha fatto luce sul 70% di streaming illegale nazionale pari a oltre 900.000 utenti.

Le città interessate dalle perquisizioni sono Ancona, Avellino, Bari, Benevento, Bologna, Brescia, Catania, Cosenza, Fermo, Messina, Napoli, Novara, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Siracusa, Trapani, L’Aquila e Taranto.

