Anziano legato con nastro adesivo al letto, scoperta casa di riposo degli orrori: 3 arresti

Il gip Nicola Aiello ha disposto gli arresti domiciliari per il gestore della casa di riposo “La casa di mamma e papà” di via Empedocle Restivo, Giuseppe Guercio, 60 anni, per suo figlio Daniele, di 34 anni, e per un’operatrice, Antonia Vinciguerra, di 59 anni.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, sulla base delle risultanze investigative emerse nel corso di un’indagine diretta dalla Procura della Repubblica, per le ipotesi di reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi, sequestro di persona e abbandono di persone minori o incapaci.

L’attività investigativa, condotta dai militari del Nucleo Operativo della Compagnia San Lorenzo e della Stazione di Partanna Mondello, ha consentito di dare riscontro alla denuncia presentata da un ex dipendente di una casa di riposo per anziani, acquisendo un grave quadro indiziario a carico dei due gestori, un 60enne e un 34enne, padre e figlio, e di una 59enne, operatrice dipendente, i quali, a vario titolo, avrebbero posto in essere condotte, anche omissive, di maltrattamento e vessazione nei confronti degli ospiti della struttura.

In particolare, uno degli ospiti, in gravi condizioni psico-fisiche e di disabilità motoria, sarebbe stato limitato in qualsiasi possibilità di movimento e costretto a rimanere rinchiuso nella propria stanza di degenza per numerose ore della giornata, senza che alcun operatore gli prestasse assistenza. Talvolta, durante l’arco notturno, ne sarebbe stato legato un braccio al proprio posto letto e assicurato alle sponde contenitrici con del nastro adesivo da pacchi.

Sempre secondo l’ordinanza cautelare, sussistono gravi indizi in ordine ad altri episodi di abbandono, vessazioni e angherie nei confronti di altri ospiti della struttura assistenziale, costituiti da minacce, offese verbali, frasi denigratorie, fino a vere e proprie condotte di privazione della libertà personale.

