Inseguimenti e accoltellamento per le strade di Borgetto, 2 arresti dei carabinieri di Partinico

Con l’accusa di aver perseguitato e minacciato un uomo di 49 anni e la sua famiglia, i carabinieri della compagnia di Partinico hanno arrestato un uomo di 44 anni e uno di 33 anni. Il prima va in carcere, l’altro ai domiciliari con braccialetto elettronico.

Secondo quanto accertato dai Carabinieri, lo scorso 25 settembre a Borgetto si sarebbe verificata una rissa tra due famiglie che ha visto un inseguimento per le vie del comune del Palermitano con speronamenti e accoltellamento di due uomini. Uno di questi è stata raggiunto da una delle misure cautelari.

Al riguardo, l’attività investigativa ha consentito di documentare come l’azione persecutoria avrebbe provocato, nelle vittime, un grave stato di ansia e di paura per la propria incolumità, inducendoli a non uscire più di casa dopo il citato episodio o, addirittura, in un caso, a farlo portando al seguito pistola e munizioni pronte all’impiego, fatto per cui era scattato, in precedenza, un arresto in flagranza da parte dei militari dell’Arma.

