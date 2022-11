Mick Jagger in Sicilia per trovare ispirazione, la star dei Rolling Stones a Siracusa

Mick Jagger è in vacanza in Sicilia. La star dei Rolling Stones sceglia ancora l’Isola per trascorrere alcuni momenti di relax e pubblica sui suoi profili social tanti scatti che lo ritraggono in numerose località turistiche, una vetrino non indifferente.

Le foto di Mick Jagger in Sicilia

Relax in Italia dopo del tempo a scrivere canzoni”. Con un post Mick Jagger la celeberrima rockstar front man dei Rolling Stones ha annunciato il suo ritorno in Sicilia pubblicando su Facebook alcune foto che lo ritraggono a Siracusa. Il cantante americano, idolo di generazioni, ha condiviso alcune foto dove appare all’Orecchio di Dionisio o al Teatro Greco all’interno del Parco Archeologico Neapolis.

“Relaxing in Italy after some songwriting time”, scrive l’artista sulla sua pagina social. Mick Jagger, qualche tempo fa ha comprato casa a Portopalo di Capo Passero e non è la sua prima visita in Sicilia. Qui sta scrivendo le canzoni in vista del nuovo album, il primo senza il batterista Charlie Watts, morto nel 2021.

A Palermo c’è Mel Gibson

Così la Sicilia si conferma meta dei vip. In questi giorni a Palermo c’è anche Mel Gibson. L’attore è arrivato direttamente da Hollywood all’aeroporto di Palermo in compagnia della compagna e della figlia. Anche per Mel Gibson si tratta di una vacanza. Gibson al momento fa il turista tra Palermo e le Madonie- Ieri ha anche fatto tappa a Cefalù. In serata la leggenda hollywoodiana è rientrata a Palermo dove in compagnia della famiglia ha cenato all’Osteria Nonna Dora, gustando specialità tipiche della cucina locale preparate dallo chef e titolare Fabio Savoca.

