Maxi tamponamento in Circonvallazione, 5 auto coinvolte e feriti

PALERMO – Un maxi tamponamento a catena è avvenuto in viale Regione Siciliana, all’altezza di via Perpignano, lungo la carreggiata in direzione Trapani. Coinvolte 5 auto. Il traffico è rimasto paralizzato per ore.

Per soccorre i feriti sono giunte diverse ambulanze. I sanitari del 118 hanno prestato le prime cure per poi trasportare i feriti più gravi in ospedale.

Ad eseguire i rilievi la polizia municipale che ha provveduto a gestire il traffico impazzito lungo la Circonvallazione.

L’incidente a Marineo e un uomo ferito in prognosi riservata

Soltanto ieri nel palermitano si era verificato un brutto incidente. Un uomo aveva soccorso la sorella rimasta in panne sulla strada statale 118, e poco dopo essere sceso dall’auto è stato travolto. L’incidente si è verificato intorno alle 20 di ieri, all’ingresso di Marineo.

L’uomo è stato ricoverato in codice rosso per alcuni gravi traumi alle gambe. Anche dopo l’incidente di ieri il traffico è andato in tilt, con i carabinieri della compagnia di Misilmeri che hanno effettuato i rilievi e gestito la viabilità.

