Brutto incidente a Marineo, ferito titolare di una nota azienda di vini

Un incidente stradale a Marineo, in provincia di Palermo, lungo la SS121. Lo schianto è avvenuto nel corso della serata di ieri alle porte del paese e una persona è rimasta ferita.

L’incidente si è verificato lungo la Palermo-Agrigento, nelle vicinanze dello svincolo di Marineo. Nell’incidente è rimasto coinvolto F. C., titolare di una nota azienda di vini del centro alle porte di Palermo. L’uomo, che non è in percolo di vita, sarà sottoposto a un intervento chirurgico.

L’incidente ha mandato in tilt il traffico veicolare ed ha costretto gli automobilisti a lunghe code o a cercare percorsi alternati per rientrare o attraversare il paese.

Potrebbe interessarti anche: