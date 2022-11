A Misilmeri l’openday è un successo, eseguiti oltre 450 esami gratuiti

Oltre 450 esami in poco più di 7 ore nell’Open Day organizzato dall’Asp di Palermo a Misilmeri. Per un giorno l’area artigianale e l’ex Hub vaccinale si sono trasformati in una vera e propria cittadella della salute con un centinaio di persone che, già un’ora prima dell’arrivo dei camper della prevenzione, erano in attesa di sottoporsi agli esami di screening ed alle vaccinazioni.

“Ringraziamo il Sindaco di Misilmeri, Rosario Rizzolo per lo spirito di collaborazione e per il suo impegno in questo nostro evento – ha detto il Direttore generale dell’Asp, Daniela Faraoni – l’encomiabile attività di promozione dell’Open Day ha consentito di coinvolgere un numero elevatissimo di utenti”.

Sono state complessivamente 233 le prestazioni della prevenzione cardiovascolare, mentre 49 i prelievi dello screening delle malattie infettive sessualmente trasmissibili, 50 le mammografie, 55 tra Pap Test ed Hpv Test e 37 i Sof test distribuiti. Buona anche l’affluenza al punto vaccinale mobile con 100 somministrazioni tra anticovid e antinfluenzale, mentre lo sportello amministrativo ha esitato 57 richieste.

“Siamo pianamente soddisfatti della risposta della gente – ha sottolineato il Direttore sanitario dell’Asp, Francesco Cerrito – dopo il periodo di pandemia, gli utenti sono tornati in massa ad aderire ai programmi di screening. Dalla mammografia al pap test, alla distribuzione del sof test ai prelievi per lo screening delle malattie infettive sessualmente trasmissibili, tutti gli esami di prevenzione hanno fatto registrare numeri elevati. La gente ha particolarmente apprezzato il programma di prevenzione cardiovascolare proposto per la prima volta a Misilmeri. Grazie agli esami (elettrocardiogramma ed ecocardiogramma, ndr) effettuati dall’equipe guidata dal Primario dell’UOC di Cardiologia dell’Ingrassia, Sergio Fasullo, sono stati individuate patologie sconosciute dagli utenti, che necessitano di approfondimenti di secondo livello, già, pianificati e programmati nelle nostre strutture”.

L’attività dell’Open Day Itinerante dell’Asp proseguirà sabato, 12 novembre, a Ficarazzi. In via caduti di Nassirya (ed all’interno dei locali del Municipio) gli utenti del comprensorio avranno l’opportunità di aderire ai programmi di prevenzione.

