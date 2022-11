Vasco Rossi a Palermo con doppio concerto al Barbera il 22 e 23 giugno

Vasco Rossi a Palermo con due concerti il 22 è 23 giugno 2023. Adesso è ufficiale. Dopo aver conquistato il primo posto del podio per il maggior numero di spettatori conseguito ai suoi concerti quest’anno, è bastato un solo suo post “..se non ci sarà la fine del mondo, di sicuro ci vediamo l’anno prossimo a giugno, negli stadi”,

per scatenare una spasmodica richiesta delle date del prossimo tour VASCO LIVE 2023,

l’appuntamento è per giugno 2023, quando il calcio lascia libero il campo al popolo del rock.

““Finalmenteeentee” – rimane la parola d’ordine – si torna negli stadi. On the road again! Il Vasco Live tour prosegue nel 2023 in altre città con doppie date: Bologna, Roma, Salerno e Palermo”, questo dice Vasco Rossi annunciando le date dei concerti che si organizzeranno nel 2022.

A Palermo lo stadio Barbera che non ha mai concesso si riempirà del popolo di Vasco Rossi il 22 e il 23 giugno. Due grandi concerti che faranno giungere migliaia di fan da tutto il meridione d’Italia.

LE DATE:

6 giugno BOLOGNA – Stadio Dall’Ara

7 giugno BOLOGNA – Stadio Dall’Ara

16 giugno ROMA- Stadio Olimpico

17 giugno ROMA- Stadio Olimpico

22 giugno PALERMO – Stadio Barbera

23 giugno PALERMO – Stadio Barbera

28 giugno SALERNO – Stadio Arechi

29 giugno SALERNO – Stadio Arechi

21 novembre presale Blasco fan club dalle ore 10.00

23 novembre presale Vodafone Happy dalle ore 10

25 novembre (venerdì) – apertura vendite generali dalle ore 11.00. Le presale avverranno in esclusiva sulla piattaforma Vivaticket. L’apertura vendite generale sarà aperta sulle 3 biglietterie: Vivaticket, Ticketmaster, Ticketone

La tribuna coperta centrale numerata costa 97,75 euro, quella coperta laterale numerata 81,75 euro. La tribuna Montepellegrino non numerata 74,75 euro, mentre la curva nord non numerata 48 euro. Infine 92 per il prato “gold” e 74,75 euro per il prato. Ai disabili, invece, sarà consentito l’accesso alla tribuna coperta al costo di 48.30 euro.

